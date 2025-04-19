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恰哥提點上一軍放寬心　馬鋼刻意增重「身體素質」

▲中信兄弟馬鋼。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟馬鋼。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟內野手馬鋼昨天在二軍創造難得的完全打擊紀錄，今天被升上一軍，馬鋼坦言沒想到。

昨天馬鋼在二軍先發，前3個打席分別擊出一壘安打、三壘安打、全壘打，馬鋼在第6局擊出二壘打，史上第4位「完全打擊」，而且僅用4打席完成。

今天上到一軍，馬鋼坦言，「本來沒想到，許庭綸、岳政華他們跑來跟我講，昨天滿意外，但心情蠻平靜的，平常會多想，但也不知道什麼，心情意外很平靜，沒有多想什麼。」

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馬鋼表示，「前一個禮拜狀況沒有來得那麼好，就跟教練團溝通與討論，恰哥（彭政閔）也給我一些意見，才慢慢有好一點，一些動作上的微調，沒有改很多，一些細節上的東西。」

同時馬鋼提到，「在二軍教練都會聊到這個，他們給我的建議是心情上的調適，把自己準備好，恰哥叫我放寬心，去好好享受。」

能在內野守不同位置，馬鋼表示，「之前自辦賽的時候，外野沒什麼人，外野有人抽筋，請我幫忙去守一下，平常是守一、三壘比較多，二壘偶爾客串一下，球隊有太多厲害的游擊手。」

能在二軍締造完全打擊，馬鋼認為，「今年比較明顯的是身體素質比較好，有特地去增重，心態上多少也比較進步，之前比較會亂想，現在會告訴自己去享受比賽。」

昨天在二軍達成完全打擊當下完，馬鋼笑說，「不知道為何沒有很特別的感覺，就是覺得很酷而已，但比起這個，我比較在意的是完成之後的那個跑壘沒有做好，可以做得更好，還有可以進步的地方。」

另外，馬鋼也說，「比較希望自己能平常心面對一切，專注在當下，去享受，我也是屬於比較會亂想的，就專注當下，把該做的做好，結果都是自然產生。」

▲中信兄弟馬鋼。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟馬鋼。（圖／中信兄弟提供） 

關鍵字： 中職中信兄弟

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