德保拉賽前吃Taco有力氣　想要打破風神勝場紀錄



▲德保拉。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟18日3比0完封富邦悍將，中信洋投德保拉（Jose De Paula）繳出8局無失分，賽後德保拉笑說，「今天賽前吃得很好。」

本場中信洋投德保拉先發8局用了102球，74個好球，被敲出3支安打，投出7次三振，沒有任何四死球，無失分，順利收下本季第3勝，獲選單場最有價值球員

談到今天投球內容，德保拉表示，「富邦今天打線很好，剛好我今天比他們更好，我們每次投球目標，就是盡量不要讓打者站上二壘，要感謝上帝，今天結果很好，都有打打者擋在一壘與本壘。」

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第8局被富邦敲出安打，投手教練王建民喊暫停，德保拉透露，「當下投手教練王建民喊暫停，就是告訴他我最後一個打者，因為已經100球了，所以沒有想要拚完封。」

德保拉直言，「被得分是比賽的一部份，當然想要每次都是9局無失分，但是沒辦法。」

昨天統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）面對富邦投出27上27下完封勝，德保拉則說，「昨天沒看布雷克的比賽，但是知道他投了9局。」

目前兄弟隊史洋投最多勝是風神（Jonathan Hurst）70勝，德保拉生涯累積只差1勝，德保拉表示，「如果上帝允許，想要拿下第70勝，追上這個紀錄，之後目標是拿下第71勝，打破這個紀錄。」

另外，德保拉笑說，「今天賽前吃得很好，有吃了Taco（墨西哥夾餅），吃了taco，讓我有力氣。」