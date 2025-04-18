德保拉壓制8局無失分　兄弟3比0送富邦開季客場9連敗



▲德保拉。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將18日在台北大巨蛋交手中信兄弟，共有13813人進場，富邦推出張奕掛帥先發，對上中信洋投德保拉（Jose De Paula），此役德保拉繳出8局無失分，搭配曾頌恩第3局敲出適時安打，終場3比0完封富邦，富邦苦吞開季客場9連敗，逼近2017年同樣由富邦保持開季最長10連敗紀錄。

前2局雙方沒有攻勢，中信第3局率先得分，2人出局之後，張志豪擊出左外野安打，並且成功盜上二壘，曾頌恩敲出中外野安打，幫助球隊先馳得點。

中信7局下再添分數，江坤宇獲得四壞球後，成功盜上二壘，岳東華補上中外野安打，送回江坤宇，同時也打退張奕，改由富藍戈（Enderson Franco）接替。

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不過富藍戈一上來被高宇杰擊出安打，接著宋晟睿補上高飛犧牲打，又打下1分，中信取得3分領先，整場富邦打線遭到壓制，吞下近期4連敗。

張奕總計先發6局，用了96球，65個好球，被擊出5支安打，送出7次三振，1次四壞球，1次觸身球，失掉3分自責分，承擔本季第2敗。

至於德保拉則是先發8局，用了102球，74個好球，被敲出3支安打，投出7次三振，沒有任何四死球，無失分，順利收下本季第3勝，獲選單場最有價值球員。