稱讚對手張奕投得好　平野關注曾頌恩「全力跑壘」



▲曾頌恩。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟18日3比0完封富邦悍將，富邦吞下4連敗、開季客場9連敗，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一則是稱讚富邦先發投手張奕表現。

今天中信洋投德保拉（Jose De Paula）先發8局用了102球，74個好球，被敲出3支安打，投出7次三振，沒有任何四死球，無失分，順利收下本季第3勝，獲選單場最有價值球員。

而富邦先發投手張奕6局用了96球，65個好球，被擊出5支安打，送出7次三振，1次四壞球，1次觸身球，失掉3分自責分，承擔本季第2敗。

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談到這場比賽，平野惠一認為，「今天變成一場投手戰，張奕做得很好，是非常精彩的投手戰，今天張奕其實表現很好，第3局我們掌握住機會，搶下那1分。」

同時平野惠一提到，「最後讓張奕投到第7局，但第7局我們把他打下來，換上中繼投手，我們也是能有效追加分數。」

德保拉投完8局後，沒有讓他續投第9局挑戰完封，被問到有沒有想，平野惠一則說，「沒有，畢竟球季還很長。」

今日中信有2次成功盜壘，平野惠一坦言，「因為還有一整個球季，戰術細節不方便說出來，只不過面對好投手，大家都是想盡辦法打亂投手節奏，今天有做到這一點。」

本場曾頌恩回到先發打線，4打數敲出2支安打，貢獻勝利打點，平野惠一表示，「曾頌恩最後一個打席是2人出局，打了一個中外野飛球，看那時候有沒有全力跑到最後，這部份回去會再看一次畫面，會再提醒他一下。」

平野惠一表示，「今天有很多選手，在重要的時候打出飛球，可能怎麼看都是出局的飛球，選手都是全力跑到最後，雖然是出局，但球隊要求的就是全力衝刺，這是全隊訂下來的規定，如果沒有做到的選手，也會再去提醒。」

此外，中信上半季率先取得第10勝，平野惠一直言，「因為球季很長，相較於眼前這1勝，更會去關注下1勝。」