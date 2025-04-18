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後勁優質先發零失分　台鋼14安+4盜扳倒味全

▲台鋼雄鷹洋將後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲後勁優質先發奪勝。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／綜合報導

味全龍18日在高雄澄清湖球場遭遇台鋼雄鷹，雙方皆由洋投先發，味全艾璞樂（Tyler Eppler）對決台鋼後勁（Bradin Hagens），今日後勁繳出優質先發，6局無失分好投，加上郭阜林與曾昱磬各有2分打點，打線挹注14支安打，還有4次盜壘成功，台鋼終場7比3打敗味全。

台鋼第1局先馳得點，開路先鋒曾子祐敲出右外野二壘打，王博玄擊出二壘滾地球刺殺，推進曾子祐上到三壘，下一棒王柏融擊出左外野高飛犧牲打，有1分打點。

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第2局台鋼持續搶攻，藍寅倫擊出左外野安打，成功盜上二壘，曾子又補上右外野安打，再打下1分。

台鋼第6局攻勢再起，張肇元安打、杜家明長打，形成無人出局二、三壘有人，郭阜林適時安打，先進帳1分打點，曾昱磬高飛犧牲打再添得1分，台鋼4分領先。

味全7局上打破鴨蛋，劉基鴻轟出3分全壘打，個人本季首轟，把比數追到1分差，7局下台鋼郭阜林適時安打，有1分打點，第8局台鋼追加2分保險，最後4分差勝出。

後勁先發6局，用了104球，63個好球，被擊出4支安打，飆出9次三振，2次四壞球，1次觸身球，沒失分，拿到本季首勝與單場最有價值球員。

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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