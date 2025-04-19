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使用新人必須考量「戰績」　平野：靠實力搶位置

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟今日交手富邦悍將，賽前中信拉上昨天在二軍創造完全打擊的23歲內野手馬鋼，中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「隨時都有在看。」

昨天馬鋼在二軍先發，前3個打席分別擊出一壘安打、三壘安打、全壘打，馬鋼在第6局擊出二壘打，史上第4位「完全打擊」，而且僅用4打席完成。

談到今天升上馬鋼，平野惠一表示，「楊祥禾在一軍出賽比較少，讓他下二軍多出賽，多比賽，把打席數補起來，所以今天拉上最近表現不錯的馬鋼。」

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平野惠一提到，「知道馬鋼昨天完全打擊，每天都有在看二軍比賽，跟選手強調，隨時都有在看，只要有努力，或是有好表現的，隨時都有機會拉上來，只是一、二軍投手強度完全不一樣，希望可以盡快讓手感火燙的選手上來先發。」

此外，除了馬鋼以外，還有許庭綸等人在二軍表現不差，平野惠一透露，「每天都有在觀察狀況，希望他趕快有機會可以上來。」

平野惠一直言，「這是很現實的世界，完全就是靠實力來搶位置，不是等待機會，而是要去爭取機會。」

同時平野惠一強調，「如果我們球隊方針是世代交替，要養年輕選手，當然能把很好的年輕人排上場，現況不是這樣，目標是2連霸，必須要贏球，沒辦法隨心所欲，全部擺年輕的，必須要考量戰績。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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