陳俊秀滿貫砲助兄弟3連勝　富邦追平開季客場10連敗紀錄



▲陳俊秀滿貫砲。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將19日在台北大巨蛋續戰中信兄弟，兩隊皆由洋投先發，本場吸引31577人進場，富邦力亞士（Roenis Elías）對上中信黃博多（Humberto Castellanos），此役中信陳俊秀轟出滿貫砲，貢獻5分點，終場7比2打垮富邦，中信到3連勝，富邦吞下5連敗，同時開季客場10連敗，追平自身保持的聯盟紀錄。

賽前正處於開季客場9連敗，富邦今天開賽1局上先馳得點，周佳樂擊出中外野安打，范國宸遭到觸身球保送，申皓瑋補上右外野安打，打下全場第1分。

中信第3局展開反攻，岳東華安打上壘，高宇杰觸擊犧牲短打，推進岳東華上到二壘，下一棒宋晟睿敲出右外野安打，先打回追平分，張志豪再敲安，又送回1分，後面曾頌恩敲安、許基宏選到四壞球，陳俊秀一棒掃出中外野滿貫全壘打，比數拉開到5分差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

力亞士先發5.2局退場，總計92球，58個好球，被敲出8支安打，包括一發重傷害的滿貫砲，送出6次三振，2次四壞球，丟掉6分自責分，承擔本季第3敗。

6局上富邦得到分數，張洺瑀擊出左外野安打，藉由捕逸上到二壘，得點圈狀況下，林澤彬揮出安打，富邦追到4分差，第7局中信多添1分保險，最後5分差勝出。

黃博多完成6局，用了85球，56個好球，被擊出7支安打，有1次三振，1次觸身球，失2分，1分自責分，開季先發3連勝。