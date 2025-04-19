富邦首局拚命要搶分　平野有恐懼感：繼續繃緊神經



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟19日7比2打敗富邦悍將，拿到3連勝，戰績持續穩居龍頭，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「還要繼續繃緊神經。」

富邦第1局氣勢不差，率先得到1分，中止連續22局沒得分，可惜第3局被中信單局6分攻勢打垮。

談到開賽的落後，平野惠一坦言，「第1局有感受到對方，想要拚1分，攻擊過來的時候，有恐懼感的感受，我們打線第3局不只是得分，一口氣把差距拉大，選手做得很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信洋投黃博多（Humberto Castellanos）先發6局用了85球，56個好球，被擊出7支安打，有1次三振，1次觸身球，失2分，1分自責分，開季先發3連勝。

今天黃博多三振次數較少，平野惠一認為，「對方也是非常努力研究他的缺點，抓他的弱點去攻擊，但今天黃博多有完成工作。」

陳俊秀在第3局轟出滿貫砲，成為勝負一大關鍵，平野惠一觀察，「哪一球陳俊秀有鎖定，可以打出全壘打，真的是太好了。」

平野惠一提到，「一直都覺得棒球比賽是以投手為中心，還有守備為主，目前球隊投手都表現很好，今天能讓勝利組休息，也是很好的事情。」

至於在打序安排方面，平野惠一直言，「打線每天都在不斷反省，如何可以做得更好，如何可以多得1分，每天排打序，就是這樣的循環，排出更好的打序，會繼續做各種嘗試，最近贏球比較多，但還是有選手打不好，本身是懊悔，不甘心，教練就是要陪伴這些選手。」

另外，中信目前排名首位，平野惠一談到這段時間球隊狀況，「守備也是有瑕疵，可以更好的地方，還是要繼續繃緊神經，繼續努力下去。」