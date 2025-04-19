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張志豪激情擁抱　陳俊秀開轟5打點：他有給我意見

▲中信兄弟陳俊秀與張志豪擁抱。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟陳俊秀與張志豪擁抱。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟19日7比2擊敗富邦悍將，中信一壘手陳俊秀貢獻一發滿貫砲，總計進帳5分打點，賽後陳俊秀表示，「很久沒有打這麼多打點。」

今日陳俊秀3打數敲出1支安打，唯一安打就是第3局從富邦洋投力亞士（Roenis Elías）手中轟出滿貫全壘打，包辦5分打點，獲選單場最有價值球員。

開季前12場僅有1分打點，今天一口氣打回5分，陳俊秀表示，「感覺很久沒有打這麼多打點，當下沒有想這麼多，因為上次有對決過，知道他的方式，想說自己的好球帶，滿壘往外野，想辦法打遠一點，也打高一點。」

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有關於近期打擊狀況，陳俊秀認為，「有越來越好，但還沒有完全，主要還差在跟投手對決的感覺，團隊就是這樣，關鍵有人跳出來，每一場都有人跳出來，球隊才會越來越強。」

去年開始來到中信，陳俊秀提到，「練習方式不一樣，看球隊角色希望我做什麼，策略有一些改變，大家都知道我的方式，有稍微改變一下，其實就是看當下狀況，不是每一次都要助攻，壘上有人就是想辦法把隊友打回來。」

陳俊秀透露，「開會大家都有去聊，剛好力亞士有丟到我設定的位置，也有掌握住，是一顆變速球，當下很開心，想說下次內容可以再做好一點。」

另外，陳俊秀也說，「張志豪狀況也算比較好，也都會聊天，上禮拜打擊練習，有給我一些意見，但是內容不能講，也覺得不錯，會互相去提醒。」

同時陳俊秀笑說，「前面學弟有安打與上壘，希望攻勢不要斷在我這裡，至少要讓分數打回來。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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