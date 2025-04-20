「富邦年輕選手扛起責任」　鋒總：結果不用去想



▲陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將昨天2比7不敵中信兄弟，開季客場10連敗，追平聯盟紀錄，在球隊傷兵潮狀況下，富邦總教練陳金鋒表示，「希望年輕選手扛起責任。」

昨天富邦洋投力亞士（Roenis Elías）先發5.2局，總計92球，58個好球，被敲出8支安打，包括一發重傷害的滿貫砲，送出6次三振，2次四壞球，丟掉6分自責分，承擔本季第3敗。

談到昨天力亞士表現，陳金鋒表示，「確實有去討論過，那局就陳俊秀的全壘打，造成比較大的傷害，其他投球內容還OK，就那局壘上有人時確實比較急躁，投手教練有跟他討論，他自己也知道，想辦法再遇到這狀況時冷靜下來，他一直是勝負欲很強的投手，問題就是尋找一個方式去溝通。」

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眼前傷兵眾多，預計5月可望陸續回歸，陳金鋒坦言，「希望，但不能預測，球季一開始陣容就沒有完整，但就是要去面對與解決，就等時間吧，如果可以回來，對球隊當然比較好，這段時間希望年輕選手，扛起這個責任，扛起這個球隊，盡全力打好每一場球。」

陳金鋒直言，「其實大家都很努力，比賽對抗壓力，經驗有沒有那麼足，球隊在輸球的時候，壓力會更大，年輕人負擔會更大，大家就是努力去做，結果不用去想，現有團隊，現有力量，在場上表現。」

富邦現況陣中沒有合適老將可以跳出來帶動，陳金鋒認為，「當然有人帶最好，但還是要靠自己，不可能都是靠別人，要靠自己成長，有壓力與挫折，怎麼走過來，靠著別人也不是好事情。」

陳金鋒也說，「包括中生代的范國宸，也都會去鼓勵隊友，最重要是靠選手在比賽過程中去理解與成長，怎麼去比賽，在球隊不好的時候，怎麼樣幫助球隊。」