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佐佐木朗希驚訝球速下降　強調身體健康沒問題

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）
▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日本投手佐佐木朗希今天對德州遊騎兵隊投出大聯盟首次優質先發，6局只失2分，無奈牛棚失守，道奇隊慘挨再見轟，結果3比4落敗，中止4連勝，其中球速方面不如前幾場，也讓他感到驚訝。

由於大谷翔平請陪產假缺陣，佐佐木朗希首局最快球速僅94.1英里（約151.4公里），被媒體質疑狀態沒有達到最好狀態，但他坦言自己也感到驚訝，並強調透過調整後逐漸找回球速，且控球與用球節奏掌握良好，「今天完成任務，我覺得已經不錯了。」

佐佐木朗希總共投了78球，49個好球，速球使用比例下降至38%，滑球則提升到32%，成為第二主力球種，投球策略明顯調整，最速球速出現在第5局，飆出96.9英里（約155.9公里）。

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同時佐佐木朗希強調自己身體健康，也有做投球機制調整，讓球速稍稍提升一些，投球數慢慢增加後，球速有所提升。

佐佐木朗希提到，開局的速球被對手打得很強勁，因此增加滑球來搭配，「理想的狀況下，我希望速球和指叉球都表現很好，今天能把滑球當成另一項武器球使用，感覺很滿意。」

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後給與佐佐木朗希高度評價，「這是他首次投滿6局，我對他今天的表現非常滿意，也希望他接下來可以逐步提升投球局數。今天的內容非常好，是個重要的里程碑。」

雖然今日佐佐木朗希球速尚未回到先前水準，但羅伯茲強調佐佐木展現出變化球與速球的靈活搭配能力，並指出，「即便還未恢復至巔峰球速，他今天也成功證明，即使是95到96英里的速球，仍足以壓制大聯盟等級的打者，這對他的自信會有很大幫助。」

關鍵字： MLB棒球

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