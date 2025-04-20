張育成肩傷後天照MRI　激勵富邦隊友逆勢「反彈」



▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將游擊手張育成13日因撲壘傷到肩膀，預計後天接受核磁共振（MRI）檢查，張育成表示，「第一次遇到這樣的傷勢。」

4月13日張育成在對台鋼雄鷹敲安，上壘後想要拚三壘，左手撲壘不慎弄到肩膀，隔天發現手抬不起來，本週前兩場比賽都沒有上場，4月18日被降下二軍。

談到目前身體狀況，張育成透露，「下禮拜二要去照核磁共振，目前感覺差不多，還沒有完全好，先照完才會知道結果，有初步去醫院檢查，好像有傷到關節唇，但還好沒有破掉，這幾天復健，有打針，就等下禮拜二檢查。」

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張育成補充說，「聽說關節唇破掉是手沒辦法抬起來，但我是可以抬起來，但放下來的時候，感覺被壓迫，這是第一次撲壘發生這樣的傷。」

昨天球隊輸球，吞下開季客場10連敗，追平聯盟紀錄，同時現階段球隊戰績墊底，戰績不見起色。

今年接下隊長任務，張育成坦言，「每天都有鼓勵大家，球賽期間也是鼓勵大家，還好是提早遇到這個問題，怎麼樣大家一起去努力，努力去變好才是重點，不要因為戰績低迷，工作還是一直努力去做，努力去改變，相信之後比賽會有不一樣的我們，還滿期待可以反彈。」