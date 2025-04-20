高國麟致勝一擊打敗兄弟　富邦中止開季客場10連敗



▲高國麟敲出致勝安打。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將20日在台北大巨蛋交手中信兄弟，雙方皆由洋投先發，富邦黃保羅對決盧孟揚，此役前8局形成投手戰，第9局富邦高國麟適時一擊，打下全場唯一分數，終場1比0完封中信，富邦中止5連敗、開季客場10連敗、跨季客場13連敗。

前6局雙方沒有太多攻勢，加起來只有1支安打，處於0比0僵局，盧孟揚先發6局退場，用了76球，47個好球，被擊出1支安打，投出3次三振，1次四壞球，1次觸身球，無失分。

黃保羅前6局近乎完美，沒被擊出任何安打，7局下黃保羅續投，一上來就被許基宏敲出右外野二壘打，解決陳俊秀、王威晨之後，對江坤宇投出四壞球後退場，富邦換上洋投富藍戈（Enderson Franco），三振掉岳東華，化解失分危機。

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總計黃保羅6.2局，用了97球，局數與用球數皆追平個人單場最多，僅被擊出1支安打，送出8次三振，2次四壞球，無失分，最後無關勝敗。

9局上，中信換投黃恩賜，申皓偉擊出三壘方向內野安打，戴培峰觸擊短打，推進申皓瑋上到二壘，下一棒高國麟擊出中外野安打，送回超前分，最後富邦1分差勝出。

富邦悍將總算中止客場開季10連敗、跨季13連敗，這兩個連敗的起點都是大巨蛋，各是今年3月30日對中信兄弟、去年9月29日對味全龍。