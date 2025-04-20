「作為學長要跳出來」　高國麟還原跑壘遭夾殺過程

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將20日1比0完封中信兄弟，中止客場開季10連敗、跨季13連敗，富邦高國麟第9局貢獻勝利打點，賽後高國麟表示，「作為學長就是要跳出來。」

今天高國麟2打數都是安打，還有2次四死球上壘，第9局敲出致勝安打，獲選單場最有價值球員，高國麟透露，「那一球是指叉球，但沒有特別鎖定球種，有研究，但這是機密。」

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幫助球隊止敗，高國麟坦言，「其實沒有想那麼多，球隊很多傷兵，加上張育成又受傷，作為學長就是要跳出來，幫助球隊贏球。」



▲高國麟貢獻勝利打點。（圖／記者李毓康攝）

7局上李宗賢擊出游擊方向小飛球，原本二壘上的高國麟在二壘與三壘之間遭到夾殺，高國麟表示，「因為裁判在我背後，如果球落地，裁判沒有比，我踩在壘包上也是雙殺，那個球很難跑，他們說裁判有比，但因為太吵，我是在看球，那一球江坤宇守得不錯。」

高國麟表示，「還是要感謝二軍，讓我有很多空間調整，上來有比較好的手感。」

身為球隊資深學長，高國麟提到，「只要上了場，大家都一樣，盡全力幫助球隊，沒有分什麼學長或是學弟，今天剛好換我，希望下一場換其他人，大家一起幫助球隊。」

談到賽後球隊終結連敗，高國麟也說，「學弟壓力比較小了，他們也是上來打職棒沒有多久，遇到這樣的壓力，是學習也是考驗，我們在這個環境很久，知道能做好什麼，今天大家都做得很好，如果沒有黃保羅封鎖他們，那1分也沒有用，大家都做得很好，無論是守備、投球、打擊。」