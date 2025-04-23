快訊／經典賽會議20分鐘通過　曾豪駒續掌中華隊兵符



▲曾豪駒續任明年經典賽兵符。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

備戰明年世界棒球經典賽，中華職棒今天上午11點召開選訓會議，會議大約進行20分鐘，正式通過樂天桃猿一軍首席兼打擊教練曾豪駒接下明年經典賽中華隊兵符。

從去年世界12強賽領軍奪冠，再到先前經典賽資格賽，曾豪駒帶領中華隊打進明年經典賽，3月22日曾豪駒受訪時表達有意願續扛明年經典賽任務。

直到4月14日樂天桃猿才發出聲明，正式同意曾豪駒接受經典賽中華隊總教練一職邀請，針對國家隊前期的情報蒐集、球員觀察等準備工作，樂天桃猿說明，聯盟已規劃專業統籌教練團隊、情蒐團隊進行分工，並隨時與總教練保持聯繫討論，球季結束後，曾豪駒教練將全力投入中華隊選手相關集訓工作，肩負起帶領國家隊備戰的重要責任。

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當天隨後中職也發出聲明，曾豪駒總教練帶領國家隊拿下世界12強金牌，並且於經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，協助我國擴大國家隊球員人才庫，並與教練團、情蒐團隊、後勤團隊建立高度默契與運作模式，因此特別邀請其擔任2026年世界棒球經典賽國家隊總教練一職，也感謝樂天球團全力支持與協助。

今日4月23日上午中職召開經典賽選訓會議，7位選訓委員出席，其他人採線上會議，大約只進行20分鐘，隨即通過由曾豪駒帶隊明年經典賽，同時中華隊明年與日本、韓國、澳洲和捷克，一起分在預賽C組。