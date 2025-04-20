「不想一直輸下去」　黃保羅高壓「指叉」更有用

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將20日1比0完封中信兄弟，富邦投手黃保羅6.2局無失分，雖然沒有勝投，但依舊表現精彩，賽後黃保羅表示，「大家都不想輸。」

本場富邦先發投手黃保羅6.2局，用了97球，局數與用球數皆追平個人單場最多，僅被擊出1支安打，送出8次三振，2次四壞球，無失分，最後無關勝敗。

前6局沒有被敲安，直到第7局被許基宏二壘打破功，黃保羅表示，「沒有想什麼，就是進攻好球帶，被敲出安打那一球是指叉球，應該是對手有鎖定。」

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▲黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

黃保羅認為，「今天位置有比較投出來，用球數沒有很多，好壞球沒有偏差很多，每個人都想贏，最近球隊比較低迷，把自己做好，讓球隊氣氛可以起來，希望下場的時候，球隊是可以領先的。」

第7局無安打破功，黃保羅坦言，「知道沒有安打，但知道一定會被打安打，所以沒有想這麼多，無安打比賽對我來說比較難，可遇不可求，前一次應該是國中，如果有機會，也想繼續投下去，當下比賽張力都在，有信心抓下來。」

今年投球有所成長，黃保羅提到，「主要是投球角度，今年的投球動作更高壓，指叉球發揮滿大的作用。」

此役對方投手盧孟揚先發6局退場，用了76球，47個好球，被擊出1支安打，投出3次三振，1次四壞球，1次觸身球，無失分，黃保羅笑說，「賽後敬禮有跟他致意，跟他比個讚。」

成功幫助球隊止敗，黃保羅也說，「我們不想一直輸下去，每個人贏球的渴望很大，大家都不想輸。」