曾總解釋明年1月初集訓考量　情蒐團隊增加2到3人



▲經典賽選訓會議確定總教練曾豪駒。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽中華隊備戰明年3月正賽，今天選訓會議通過樂天桃猿首席兼打擊教練曾豪駒將掌兵符，曾豪駒說明集訓時間從明年1月初開始的想法。

今天經過選訓會議通過擔任明年經典賽總教練，談到目前規劃，曾豪駒透露，「初步這段時間都在觀察選手，集訓在明年1月初，過程細部內容還會再協調，可以去設想，最後備戰進入狀況，可以有更好的方式。」

有關於教練團是否沿用先前12強與經典賽資格賽班底，曾豪駒則說，「教練團會一一去思考，做一個溝通。」

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規劃明年集訓從1月初開始，曾豪駒表示，「考量集訓的地方，初步進入正賽前，有可以抓到選手準備狀態，強度可以預期的，至於交流賽協調當中，之後有更確定想法，聯盟會對外說明。」

身兼球隊工作與中華隊任務，曾豪駒提到，「目前以母球隊為主，幫助球隊打出好成績，運用私底下或是空閒時間去協調，所有旅外球員都是觀察對象。」

此外，先前傳出情蒐團隊將會擴編，中華職棒副秘書長蔡克斯表示，「除了情蒐統籌教練陳瑞昌之外，大概搭配6個情蒐人員，協助資料的蒐集，同時這次還會增加2到3人協助，名單5月初會對外公布。」