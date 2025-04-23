黃恩賜10局下再見暴投　兄弟中止對戰統一4連勝



▲黃恩賜投出再見暴投。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟23日在台南球場交手統一7-ELEVEn獅，今年轉戰中信洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發對決統一老隊友布雷克（Brock Dykxhoorn），本場雙方一路激戰，打進延長賽，10局下中信後援投手黃恩賜出現再見暴投，終場中信2比3輸給統一．中止對戰4連勝。

2局上，中信兄弟率先得分，許基宏擊出游擊滾地球，藉由傳球失誤上壘，江坤宇觸擊犧牲短打，推進許基宏上到二壘，接著王威晨擊出二壘方向內野安打，許基宏靠著對方二壘手林靖凱傳球失誤，直奔本壘得分。

統一第4局發起反攻，首名打者林佳緯擊出左外野二壘打，陳傑憲擊出左外野安打，攻上一、三壘，接著陳鏞基補上中外野安打，先拿下1分，持續維持一、三壘，潘傑楷擊出雙殺打，陳傑憲跑回本壘得分，統一2比1超前。

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8局上，統一換上黃竣彥接替投球，中信2人出局之後，曾頌恩獲得四壞球，許基宏擊出三壘方向內野安打，江坤宇則是敲出游擊方向內野安打，滿壘狀況下，代打陳俊秀選到四壞球，幫助球隊拿到追平分。

比賽進入延長賽突破僵局制，10局上半，統一換投髙塩將樹，江坤宇觸擊短打，把許基宏送上三壘，陳俊秀獲得四壞球，但下一棒岳東華擊出二壘滾地球，形成雙殺打。

10局下半，中信換投黃恩賜，林佳緯遭到三振，陳傑憲擊出中外野飛球被接殺，但是把林靖凱推進上到三壘，代打胡金龍打擊時，黃恩賜出現暴投，最後統一1分差勝出。