運動雲

>

黃恩賜10局下再見暴投　兄弟中止對戰統一4連勝

▲▼中職黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）
▲黃恩賜投出再見暴投。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟23日在台南球場交手統一7-ELEVEn獅，今年轉戰中信洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發對決統一老隊友布雷克（Brock Dykxhoorn），本場雙方一路激戰，打進延長賽，10局下中信後援投手黃恩賜出現再見暴投，終場中信2比3輸給統一．中止對戰4連勝。

2局上，中信兄弟率先得分，許基宏擊出游擊滾地球，藉由傳球失誤上壘，江坤宇觸擊犧牲短打，推進許基宏上到二壘，接著王威晨擊出二壘方向內野安打，許基宏靠著對方二壘手林靖凱傳球失誤，直奔本壘得分。

統一第4局發起反攻，首名打者林佳緯擊出左外野二壘打，陳傑憲擊出左外野安打，攻上一、三壘，接著陳鏞基補上中外野安打，先拿下1分，持續維持一、三壘，潘傑楷擊出雙殺打，陳傑憲跑回本壘得分，統一2比1超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8局上，統一換上黃竣彥接替投球，中信2人出局之後，曾頌恩獲得四壞球，許基宏擊出三壘方向內野安打，江坤宇則是敲出游擊方向內野安打，滿壘狀況下，代打陳俊秀選到四壞球，幫助球隊拿到追平分。

比賽進入延長賽突破僵局制，10局上半，統一換投髙塩將樹，江坤宇觸擊短打，把許基宏送上三壘，陳俊秀獲得四壞球，但下一棒岳東華擊出二壘滾地球，形成雙殺打。

10局下半，中信換投黃恩賜，林佳緯遭到三振，陳傑憲擊出中外野飛球被接殺，但是把林靖凱推進上到三壘，代打胡金龍打擊時，黃恩賜出現暴投，最後統一1分差勝出。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

魏碩成二軍5局無失分率領兄弟完封統一　台鋼8比6勝樂天

魏碩成二軍5局無失分率領兄弟完封統一　台鋼8比6勝樂天

銳歐準備投第5局突然傷退　富邦悍將：左手肘緊繃

銳歐準備投第5局突然傷退　富邦悍將：左手肘緊繃

相信富邦會慢慢好起來　富藍戈：需要先發可以配合

相信富邦會慢慢好起來　富藍戈：需要先發可以配合

王維中挨轟下二軍調整　龍聖本週升一軍先發

王維中挨轟下二軍調整　龍聖本週升一軍先發

隊長張育成發起　富邦悍將響應「微笑」運動

隊長張育成發起　富邦悍將響應「微笑」運動

二度投到一半流鼻血　曾峻岳從小是過敏兒

二度投到一半流鼻血　曾峻岳從小是過敏兒

張育成檢查結果沒傷到關節唇　左肩關節拉傷要休3到4周

張育成檢查結果沒傷到關節唇　左肩關節拉傷要休3到4周

曾總解釋明年1月初集訓考量　情蒐團隊增加2到3人

曾總解釋明年1月初集訓考量　情蒐團隊增加2到3人

經典賽對戰強敵「是幸福」　曾豪駒扛重任：每次都是挑戰

經典賽對戰強敵「是幸福」　曾豪駒扛重任：每次都是挑戰

快訊／經典賽會議20分鐘通過　曾豪駒續掌中華隊兵符

快訊／經典賽會議20分鐘通過　曾豪駒續掌中華隊兵符

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

熱門新聞

古林睿煬日職初登板隊友失誤拖累挨轟失7分吞敗 火腿3：8樂天

古林睿煬日職初先發「震撼教育」挨轟失7分　退場自責眼眶紅　

模仿曾峻岳流鼻血網友炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

古林睿煬再獲達比修有暖心鼓勵！首秀預告影片另藏台味驚喜

MVP約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」　美記：多次假摔該罰

大谷翔平當爸後7支0「看不清球」　教頭擔憂狀態：不太對勁

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬初登板隊友拖累　失7分吞敗

2古林初先發震撼教育　退場自責眼眶紅

3蔡明里模仿曾峻岳流鼻血遭炎上

4古林再獲達比修打氣　首秀預告藏彩蛋

5約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」

最新新聞

1吉力吉撈包辦3安4打點　味全6比1擊退富邦

2黃恩賜再見暴投　兄弟中止對戰統一4連勝

3高錦瑋單節26分差點逆轉　國王靠林書豪穩勝

4不怪守備瑕疵　古林睿煬：主要在我

5古林睿煬初登板隊友拖累　失7分吞敗

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366