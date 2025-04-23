鋼龍「看起來有點疲勞」　葉總評銳歐：球路還是滿犀利

記者陳立勳／新莊報導

味全龍23日6比1打敗富邦悍將，味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）演出6局無失分好投，賽後味全總教練葉君璋認為，「看起來有一點點疲勞。」



▲味全龍隊洋將鋼龍。（圖／味全龍隊提供）

鋼龍本場先發6局，用了97球，72個好球，被敲出7支安打，投出2次三振，沒有任何四死球，拿下本季第2勝。

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談到鋼龍表現，葉君璋表示，「其實他從第一場到現在，狀況都還滿穩定的，今天看起來有一點點疲勞的感覺，之前沒有一開始就給他們很多的球數，但今年一開始球數就拉上來，可以感受到他的疲勞。」

葉君璋直言，「今天鋼龍的三振數比較少，跟這點有比較大的關係，但其實各隊也都滿不錯，也不是很輕易就可以解決打者。」

吉力吉撈．鞏冠今天單場3安，貢獻4分打點，葉君璋觀察，「最近這幾場他有比較好的感覺，包括節奏有掌握到，有的打者調整比較慢，過去大概也是這樣，從高雄回來之後，慢慢找到節奏。」

面對去年效力味全的洋投銳歐（Rio Gomez），味全打線4局打下2分，葉君璋提到，「銳歐投到後面有疲勞的感覺，加上提早下去，但其實一開始也沒有很好掌握，他的球還是滿犀利的，包括滑球等球種，打者沒有很好掌握，靠著他後面體力下滑，比較有機會。」

銳歐原本要投第5局，但練投後出現左手肘緊繃狀況，葉君璋則說，「對選手來說，這種都還滿危險的，有時候可能一球就是嚴重的傷，如果只是緊繃的話，應該都還好。」

另外，第9局味全左投張景淯僅投3人次，投出1次四壞球，留下壘上2名跑者退場，還好李超解決最後2名打者，葉君璋表示，「今天是張景淯第一次在一軍比賽，分數也不是真的很輕鬆贏下的比賽，可以想像沒有解決起來，後面還有高國麟與范國宸，如果輪到他們打，是有可能扳平的，可能比賽就完全不一樣。」