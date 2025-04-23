吉力吉撈包辦3安4打點　味全6比1擊退富邦



▲吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將23日在新莊主場面對味全龍，雙方皆由洋投掛帥先發，富邦左投銳歐（Rio Gomez）對上味全鋼龍（Drew Gagnon），此役味全主砲吉力吉撈．鞏冠繳出3安猛打，包辦4分打點，搭配鋼龍6局無失分，終場6比1擊退富邦。

前3局兩隊沒有得分，味全第4局發動攻勢，首名打者李凱威率先擊出左外野安打，劉基鴻補上左外野二壘打，攻上二、三壘，得點圈打擊機會，吉力吉撈．鞏冠掃出左外野二壘打，一棒送回2分。

5局上輪到味全進攻，銳歐因為左手肘緊繃退場，總計銳歐先發4局，用了62球，43個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，失掉2分自責分，承擔本季第2敗。

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富邦緊急換投廖任磊，但一上來被郭天信敲安，又被王順和掃出右外野三壘打，先丟掉1分，後面靠著對方捕手戴培峰發生補逸，多添得1分，味全取得4比0領先。

味全第7局追加2分保險，富邦9局得到1分，鋼龍完成6局後退場，用了97球，72個好球，被敲出7支安打，投出2次三振，沒有任何四死球，拿下本季第2勝，第8局富邦投手林旺熙僅投2球，因為右肩不適退場。