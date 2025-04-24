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「太在意別人眼光」　張趙紘面帶微笑：大膽去表現

▲樂天桃猿張趙紘。（圖／樂天桃猿提供）
▲張趙紘。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿猴林立因左腳踝扭傷缺陣，拉上19歲新秀張趙紘，持續尋求生涯首安，張趙紘告訴自己，「每件事情都是面帶微笑。」

原本張趙紘開季被球隊期待卡位一軍，但官辦熱身賽出賽4場，9打數沒有安打，開季從二軍出發，林立4月18日因跑壘時扭傷左腳踝，隔天下二軍，從二軍拉上去年季中選秀為第一指名張趙紘。

上禮拜日張趙紘在桃園主場先發，擔任先發二壘手，排在第3棒，由於下雨保留比賽，只打了1次，結果遭到三振。

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談到先前在官辦熱身賽表現，張趙紘坦言，「緊張啊，是不同層級，不知道怎麼面對，上去就是緊張，教練有給我一些想法，上去就是享受比賽，慢慢去調整自己。」

開季沒能擠進一軍名單，張趙紘表示，「也沒有覺得失望，就是再加強、再努力，在一軍比賽，投手的速度感，場上學長對於比賽專注度，瞬間判斷與解讀比賽能力，也都比較好。」

張趙紘坦言，「之前給自己太大壓力，現在上場不容許失敗，容易綁手綁腳，教練認為我放不開，反而告訴我，現階段失敗沒有關係，每件事情都是面帶微笑，不要太緊張。」

另外，張趙紘也說，「一定要好好把握，即使沒有上場，或者是代打，大膽去表現，教練就是想要看我盡全力，慢慢抓住放開的感覺，可能要再一點時間。」

張趙紘直言，「林立學長受傷，才有機會上來，要好好表現，既然上來一軍，就是大膽表現，守備教練鄭兆行認為我太在意別人眼光，上場比賽是做自己。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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