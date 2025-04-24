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把脈馬傑森接球SOP　陳瑞振完成任務準備歸建

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，馬傑森。（圖／記者李毓康攝）
▲馬傑森。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿游擊手馬傑森4月16日因發生再見失誤，讓球隊遭到味全龍逆轉，後來球隊特別把二軍守備統籌教練陳瑞振找來協助守備訓練，經過短暫大約一週指導，順利完成任務。

去年馬傑森整季出賽93場，僅有8次失誤，守備率0.979，但今年開季至今才14場，已經發生5次失誤，其中4月14日在台北大巨蛋發生嚴重失誤，導致球隊被對手逆轉。

4月18日樂天從二軍叫上陳瑞振協助馬傑森強化守備訓練，最近3場比賽，馬傑森守備表現中規中矩，沒有任何失誤。

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今天樂天賽事結束，陳瑞振將結束短暫一軍訓練工作，明天回到二軍協助選手，陳瑞振認為，「馬傑森之前主要是接球步伐的問題，接球SOP亂掉，因為失誤比較多，需要更多的信心，其實沒有太大問題。」

陳瑞振坦言，「除了守備之外，球隊也希望馬傑森在打擊有所發揮，他也很在乎這一點，如果打擊上能貢獻最好，但也急不來，游擊是很重要的問題，優先還是先做好守備。」

去年陳瑞振在一軍緊盯馬傑森守備，確實守備上進步不少，陳瑞振直言，「去年一整年在一軍，不厭其煩叮嚀他，他應該也聽得很煩，不過就像是杯子，快要掉下去的時候，教練要事先去提醒選手，失誤多少都會，但不要失去信心，現在看起來，他已經慢慢恢復信心。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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