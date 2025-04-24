牽制問題讓洪總上前抗議　後勁還原當下狀況

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹24日4比1打敗樂天桃猿，台鋼洋投後勁（Bradin Hagens）繳出7局失1分好投，其中第3局因牽制次數引起爭議，賽後後勁還原當下狀況。

本場後勁先發7局，總計102球，68個好球，被敲出9支安打，投出4次三振，沒有任和四死球，失掉1分自責分，拿到本季第2勝，獲選單場最有價值球員。



▲後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）

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談到此役表現，後勁表示，「整體而言感到滿開心，被打比較多安打，不是那麼滿意，但對方擊球內容也不是太好，所以不會很沮喪，很感謝隊友幫忙守備，抓到好幾次雙殺。」

第3局因為牽制問題，與裁判有所爭執，後來沒有判罰，後勁提到，「當下狀況是沒踩到投手板，就有一個假牽制的動作，之前有詢問過，沒有踩到投手板，但是有牽制也算一次，但今天狀況是沒有踩到投手板，只是假牽制，沒有牽制出去，所以不算牽制，應該是2次，而不是3次。」

後勁直言，「牽制是我武器庫的項目之一，如果是3次，對方就知道不能牽制，就會提早起跑，所以就是釐清一下，不想因為這樣，無法使用牽制這項武器。」

後面被敲出安打失分，後勁認為，「不覺得有被影響，投那兩球卡特球是往下掉，不是往橫向移動，是我沒有執行好。」

生涯對戰前東家樂天5場，戰績3勝0敗，後勁表示，「就是一場比賽，比賽看誰策略比較好，執行力比較好，不管如何都是投首佔優勢，想法就是把策略想好，並且執行好。」