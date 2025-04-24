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紀慶然短打失敗敲勝打　洪總嘆氣：叫打擊教練安排「特點」

▲▼台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）
▲洪一中。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹24日4比1打敗樂天桃猿，台鋼紀慶然第7局原本要執行短打戰術失敗，沒想到最後敲出超前安打，賽後台鋼總教練洪一中嘆氣說，「叫打擊教練安排特點。」

台鋼洋投後勁（Bradin Hagens）今日繳出先發7局失1分好投，但第3局因為牽制問題，與裁判有所爭執，後來沒有判罰，洪一中表示，「裁判是說後勁3次牽制，因為他第2次沒有踩進投手板，裁判是說有跨過去，但條文是沒有這個。」

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第3局後勁被廖健富敲安丟分，洪一中提到，「後來後勁就一直牽制，所以才被盜壘，因為他已經牽制3次，跑者知道他不能牽制，所以就盜壘了。」

第7局紀慶然原本要執行短打戰術，雖然執行失敗點成2好球，但恢復正常攻擊，反而敲出中外野安打，帶有1分打點，洪一中嘆氣，「有跟打擊教練說，選手不是只有特打，還要去特點，年輕人一年打不到2支全壘打，連短打都沒辦法。」

同時洪一中透露，「有告訴選手，要成為一個好的球隊，助攻與推進一定要做到，要求打擊打得多好，這個很難說，但是棒球很多基本功，一定要做好，這個是很重要的。」

不過洪一中也說，「當然很幸運擊出安打，如果打雙殺呢？該做好的東西還是要做好，雖然結果是好的，這種東西也是會再叮嚀。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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