運動雲

>

旅日溝通問題曾向老婆哭訴　克魯茲：心態不強容易迷失

▲▼味全外籍打教克魯茲。（圖／味全龍提供）
▲克魯茲。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬昨天在日職一軍初登板，表現不算理想，5.2局丟7分，吞下日職首敗，味全龍外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）曾在火腿隊發展，生涯累積120轟，克魯茲分享當年旅日回憶。

頂著中華職棒防禦率王與年度最有價值球員光環挑戰日職，昨日古林睿煬一軍初登版在主場，交手樂天隊，總計5.2局，用了104球，被敲出9支安打，包括1發全壘打，失7分，5分自責分，有5次三振，3次四壞球，防禦率7.94。

觀看昨天古林睿煬日職一軍初登場，克魯茲表示，「看起來不錯，很喜歡他積極攻擊好球帶，一開始沒有做得很好，後來有調整，他在日本應該可以發展得很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

克魯茲認為，「古林睿煬優點是直球宰制力很好，可以搭配一些變化球，主要攻擊好球帶能力不錯，可以投幾個慢的變化球，突然又來直球，讓打者打不到，以前就很喜歡他，是個很好的投手。」

身為旅日大前輩，克魯茲建議，「要做他自己，不要改變任何事情，有些人去日本，會想要改變，就像那時候我在美國打得很好，到了日本為什麼要改變，只是要做些調整，有一些好的想法。」

克魯茲透露，「當年因為不懂語言，也不知道日本的事情，一開始確實有遇到問題，後面就可以調整，就像在家一樣的感覺，起床去球場認真的練習，心態上準備好比賽，如果打得好，心態上也會比較平靜。」

克魯茲直言，「主要是溝通上的問題，他們不知道我想要講什麼，翻譯沒有講對的東西，有很多問題，心態上很強，才能渡過一切，現在球團對球員照顧都很好，有足夠資訊給選手，太多資訊可能會讓選手混淆，如果太多資訊混淆，很難再回去。」

不過克魯茲也說，「如果打不好，日本教練會想要調整，如果心態不強的話，就會容易迷失，總會有很多訊息會過來，重要的是不要迷失自己的想法，選擇對自己有利的資訊，修正小地方。」

克魯茲還說，「我的年代不像現在，記得當時有點困難，那時候也在房間哭，老婆問我怎麼了，好險有老婆幫忙，後來經過調整，包括看投手怎麼投球，自己身體不要開掉，除了自己調整，還有在日本打球的美國人，告訴我冷靜下來，幫助我慢慢調整，原本預期在日本可以打到10年，但因為膝蓋受傷，後來沒有繼續打。」

面對日本打者，克魯茲觀察，「日本打者把球帶得很裡面，想辦法把球碰到界外，古林睿煬需要一步步來，就會越來越好，品質比較重要，他如果表現好，對中職也是好的，日本打者沒有所謂好球帶，每個位置都可以打，因為主審都有可能會撿，打者需要學會打任何球。」

另外，克魯茲倒是認為，「台灣選手對自己沒有信心，覺得比日本差，想說是不是打不過他們的感覺，但其實沒有比日本差，心態上要調整，可以跟日本，甚至跟美國抗衡，這是我看到的東西。」

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

黃恩賜再見暴投「想要三振」　羅戈週日重返一軍

黃恩賜再見暴投「想要三振」　羅戈週日重返一軍

強調「動腦」重要性　平野搬出追求老婆當例子

強調「動腦」重要性　平野搬出追求老婆當例子

張景淯「投球不自在」下二軍　朱育賢最快下週三歸隊

張景淯「投球不自在」下二軍　朱育賢最快下週三歸隊

勝騎士回台南球場獅迷熱情打招呼　祝福林安可傷勢趕快好

勝騎士回台南球場獅迷熱情打招呼　祝福林安可傷勢趕快好

牽制問題讓洪總上前抗議　後勁還原當下狀況

牽制問題讓洪總上前抗議　後勁還原當下狀況

紀慶然短打失敗敲勝打　洪總嘆氣：叫打擊教練安排「特點」

紀慶然短打失敗敲勝打　洪總嘆氣：叫打擊教練安排「特點」

紀慶然短打不成反敲致勝安　台鋼4比1力克樂天

紀慶然短打不成反敲致勝安　台鋼4比1力克樂天

把脈馬傑森接球SOP　陳瑞振完成任務準備歸建

把脈馬傑森接球SOP　陳瑞振完成任務準備歸建

「太在意別人眼光」　張趙紘面帶微笑：大膽去表現

「太在意別人眼光」　張趙紘面帶微笑：大膽去表現

古林睿煬日職首戰挨轟吞敗　川岸強：運氣不太好

古林睿煬日職首戰挨轟吞敗　川岸強：運氣不太好

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

熱門新聞

為何大谷翔平打不出安打？隱形低潮關鍵竟是「32.3」

快訊／李珠珢應援喊卡！悍將戰桃猿因雨延賽　霸鉧德連兩周當雨男

勇士巴特勒重摔檢查結果出爐　美媒：已是「最樂觀」的情況

詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」　球迷虧：史上最搞笑運動員

前熱火後衛離開NBA兩年大翻身！　場均21.1分奪歐洲聯賽MVP

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平陷低潮數據網站曝隱形低潮關鍵

2悍將戰桃猿因雨延賽　霸鉧德連兩周當雨男

3勇士巴特勒重摔檢查結果出爐！

4詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」

5前熱火後衛離開NBA後　奪歐洲聯賽MVP

最新新聞

1最後一擊交給李允傑　獵鷹主帥曝主因

2梅賽斯7局被敲1安無失分　統一4比1打敗台鋼重回首位

3大巨蛋登板沒輸過　艾璞樂：喜歡投手丘

4比獵鷹更熟悉鳳山　勇士喊首輪橫掃

5改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366