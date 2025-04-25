旅日溝通問題曾向老婆哭訴　克魯茲：心態不強容易迷失



▲克魯茲。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬昨天在日職一軍初登板，表現不算理想，5.2局丟7分，吞下日職首敗，味全龍外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）曾在火腿隊發展，生涯累積120轟，克魯茲分享當年旅日回憶。

頂著中華職棒防禦率王與年度最有價值球員光環挑戰日職，昨日古林睿煬一軍初登版在主場，交手樂天隊，總計5.2局，用了104球，被敲出9支安打，包括1發全壘打，失7分，5分自責分，有5次三振，3次四壞球，防禦率7.94。

觀看昨天古林睿煬日職一軍初登場，克魯茲表示，「看起來不錯，很喜歡他積極攻擊好球帶，一開始沒有做得很好，後來有調整，他在日本應該可以發展得很好。」

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克魯茲認為，「古林睿煬優點是直球宰制力很好，可以搭配一些變化球，主要攻擊好球帶能力不錯，可以投幾個慢的變化球，突然又來直球，讓打者打不到，以前就很喜歡他，是個很好的投手。」

身為旅日大前輩，克魯茲建議，「要做他自己，不要改變任何事情，有些人去日本，會想要改變，就像那時候我在美國打得很好，到了日本為什麼要改變，只是要做些調整，有一些好的想法。」

克魯茲透露，「當年因為不懂語言，也不知道日本的事情，一開始確實有遇到問題，後面就可以調整，就像在家一樣的感覺，起床去球場認真的練習，心態上準備好比賽，如果打得好，心態上也會比較平靜。」

克魯茲直言，「主要是溝通上的問題，他們不知道我想要講什麼，翻譯沒有講對的東西，有很多問題，心態上很強，才能渡過一切，現在球團對球員照顧都很好，有足夠資訊給選手，太多資訊可能會讓選手混淆，如果太多資訊混淆，很難再回去。」

不過克魯茲也說，「如果打不好，日本教練會想要調整，如果心態不強的話，就會容易迷失，總會有很多訊息會過來，重要的是不要迷失自己的想法，選擇對自己有利的資訊，修正小地方。」

克魯茲還說，「我的年代不像現在，記得當時有點困難，那時候也在房間哭，老婆問我怎麼了，好險有老婆幫忙，後來經過調整，包括看投手怎麼投球，自己身體不要開掉，除了自己調整，還有在日本打球的美國人，告訴我冷靜下來，幫助我慢慢調整，原本預期在日本可以打到10年，但因為膝蓋受傷，後來沒有繼續打。」

面對日本打者，克魯茲觀察，「日本打者把球帶得很裡面，想辦法把球碰到界外，古林睿煬需要一步步來，就會越來越好，品質比較重要，他如果表現好，對中職也是好的，日本打者沒有所謂好球帶，每個位置都可以打，因為主審都有可能會撿，打者需要學會打任何球。」

另外，克魯茲倒是認為，「台灣選手對自己沒有信心，覺得比日本差，想說是不是打不過他們的感覺，但其實沒有比日本差，心態上要調整，可以跟日本，甚至跟美國抗衡，這是我看到的東西。」