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改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

記者陳立勳／台北報導

味全龍25日8比0完封中信兄弟，味全打線全場敲出14支安打，賽後味全總教練葉君璋表示，「今天感覺球員企圖心不一樣。」

▲▼味全龍葉君璋、郭天信、李凱威。（圖／味全龍提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

今日味全洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發8局用了105球，67個好球，被敲出6支安打，投出5次三振，1次觸身球，無失分，拿到本季第2勝，獲選單場最有價值球員。

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評價艾璞樂今日表現，葉君璋認為，「艾璞樂今天狀況滿好的，非常好，知道今天投完之後，要換他休息，盡全力在投，他知道我們跟兄弟之間戰績的差距，滿想要把這場球贏下來。」

葉君璋提到，「看得出來艾璞樂前一場在高雄，可能天氣比較熱一點，狀況沒像今天那麼好，今天控球與球速都比前一場好滿多。」

此役味全面對中信洋投德保拉（Jose De Paula），4局攻下3分，葉君璋提到，「球員企圖心，老實說是滿感動的，打者對於每顆球的計較，是看得出來，所以讓德保拉4局就投了98球，今天感覺起來球員的企圖心有點不一樣。」

另外，第7局郭天信在球隊6比0領先時，三壘有人觸擊短打送回1分，葉君璋則說，「第7局郭天信的短打，有跟他建議，他自己覺得想要做這件事情，是他自己的想法。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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