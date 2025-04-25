中職二軍兩戰相同結局　石翔宇、高捷都敲再見安



▲石翔宇。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日與富邦悍將二軍賽，富邦日籍投手二宮衣沙貴繳出優質先發，富邦10局下靠著代打高捷敲出再見安打，終場7比6險勝統一，同時另一場味全二軍9局下石翔宇同樣敲出再見安打贏球。

比賽一開始，1局下富邦先攻下分數，蔡佳諺擊出中外野安打，貢獻1分打點，接著王勝偉擊出左外野安打，再打下1分，隨後潘瑋祥在滿壘狀況下，選到四壞球保送，有1分打點。

2局上，統一張偉聖擊出左外野安打，有1分打點，富邦2局下辛元旭擊出中外野安打，一棒送回2分。

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富邦4局下王念好擊出左外野高飛犧牲打，再添得1分，7局上，統一靠著對方暴投，回到本壘得分。

9局上，統一潘磊轟出右外野滿貫全壘打，把比數扳平，延長賽10局下，富邦高捷擊出左外野安打，送回林岳谷，一棒結束比賽。

勝利投手是富邦後援投手根岸涼，2局用了42球，27個好球，被擊出3支安打，包括1支全壘打，投出2次三振，1次四壞球，失掉4分自責分，拿下本季二軍首勝。

另外一場味全龍與樂天桃猿二軍之戰，味全石翔宇替補出賽，2打數敲出2支安打，敲下2分打點，替球隊跑回2分，選到1次四壞球，其中第9局下半敲出2分打點再見安打，幫助球隊9比8贏球。