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味全狂敲14安、艾璞樂8局無失分　8比0完封兄弟

▲▼中職劉基鴻。（圖／記者李毓康攝）
▲劉基鴻繳出猛打賞。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍25日在台北大巨蛋交手中信兄弟，雙方皆由洋投先發，味全艾璞樂（Tyler Eppler）對決中信左投德保拉（Jose De Paula），本場味全打線掃出14支安打，包括劉基鴻3安猛打，搭配艾璞樂8局無失分，終場8比0完封中信。

味全第2局率先得分，劉俊緯擊出中外野安打，張政禹敲出左外野二壘打，劉俊緯上到三壘，郭天信擊出游擊滾地球，藉由野手選擇上壘，味全攻佔滿壘，王順和擊出中外野安打，先打下1分，接著李凱威擊出二壘滾地球，靠著野手選擇上壘，味全再得到1分。

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第4局味全重啟攻勢，郭天信擊出安打上壘，李凱威遭到觸身球保送，劉基鴻補上左外野安打，有1分打點，味全3分領先。

德保拉今日用球數偏多，僅投4局退場，也是本季單場最短，總計98球，62個好球，被敲出8支安打，投出3次三振，1次四壞球，1次觸身球，丟掉3分自責分，吞下本季第2敗。

味全第7局運用5支安打與3次四壞球保送，一舉追加5分，擴大領先優勢，最後8分差勝出。

艾璞樂先發8局，用了105球，67個好球，被敲出6支安打，投出5次三振，1次觸身球，無失分，拿到本季第2勝，獲選單場最有價值球員。

關鍵字： 中職味全龍棒球

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