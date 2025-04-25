梅賽斯7局被敲1安無失分　統一4比1打敗台鋼重回首位



▲梅賽斯。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅25日在台南主場遭遇台鋼雄鷹，上演洋投交鋒，統一梅賽斯（C.C.Mercedes）對上台鋼艾速特（Eric Stout），此役梅賽斯展現壓制力，7局無失分，終場統一4比1打敗台鋼，同時拜味全龍打敗中信兄弟，重回戰績首位。

統一第6局先馳得點，2人出局後，邱智呈選到四壞球保送，隨即成功盜上二壘，並藉由對方捕手傳球失誤上到三壘，陳傑憲適時敲出右外野安打，打下第1分。

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第7局統一持續搶攻，把握台鋼換投黃紹睿，潘傑楷擊出中外野三壘打，胡金龍補上中外野安打，先送回1分，陳重羽、林靖凱安打上壘，林佳緯擊出游擊滾地球刺殺，但有1分打點。

台鋼8局上打破鴨蛋，藍寅倫、紀慶然、林家鋐分別敲安，滿壘狀況下，曾子祐擊出中外野高飛犧牲打，有1分打點，8局下統一陳傑憲獲得四壞球，藉由捕逸上到二壘，陳鏞基敲出左外野安打，最後統一3分差勝出。

梅賽斯先發7局，用了89球，59個好球，僅被擊出1支安打，送出6次三振，1次四壞球，無失分，拿下開季先發3連勝，獲選單場最有價值球員。

艾速特先發6局，總計92球，60個好球，被敲出3支安打，飆出8次三振，2次四壞球，失掉1分非自責分，承擔本季第3敗。