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林家正安打助莊陳仲敖逃敗　陳柏毓5局好投無關勝敗

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林家正。（圖／記者李毓康攝）
▲林家正。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓先發5局失1分，林家正則有安打表現。

陳柏毓今天面對巴爾的摩金鶯隊2A，總計5局用了75球，55個好球，僅被擊出4支安打，送出4次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，賽後防禦率3.24，最後無關勝敗，球隊2比3輸球。

匹茲堡海盜隊3A內野手鄭宗哲今天與明尼蘇達雙城隊進行雙重賽，首戰先發守游擊，排在第9棒，2打數沒有安打，選到1次四壞球保送，跑出本季第3次盜壘成功，球隊10比0獲勝。

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雙重賽第2戰鄭宗哲先發守三壘，排在第8棒，3打數沒有安打，打擊率降到0.278。

舊金山巨人隊3A投手鄧愷威，今天碰上聖地牙哥教士隊3A，在第4局在球隊3比7落後時登板中繼，接手2局用了32球，22個好球，被擊出2支安打，投出2次三振，無失分，防禦率4.22，最後無關勝負。

運動家隊2A投手莊陳仲敖，遭遇西雅圖水手隊2A，搭配捕手林家正，先發5局用了81球，54個好球，被擊出4支安打，投出3次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，防禦率降到6.98，最後無關勝敗，球隊3比1獲勝。

至於林家正先發蹲捕，擔任第9棒，3打數有1支突襲短打的內野安打，有1分打點，幫助莊陳仲敖躲過敗投，選到1次四壞球，打擊率0.083。

關鍵字： 旅美球員林家正棒球

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