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大谷翔平5月登板有難度　高層透露回歸計畫延後

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星本季試圖重返二刀流，原先球隊規劃5月重返投手丘，根據日本媒體報導，有道奇隊高層透露，大谷翔平很有可能延後到明星賽後才有機會登板投球。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎。

本季考量右手肘手術復健，大谷翔平投球會有投球數限制，確保能在最佳狀態下回歸。

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原本球隊計畫大谷翔平在5月底或6月初重返投手丘，但根據日媒《Sponichi Annex》報導，有道奇高層透露，大谷翔平預計要到7月16日明星賽後，基本上就是在例行賽下半季，才會機會回到投手丘。對於「投手大谷」是否有望在明星賽前復出，該高層坦言：「這種情況難以想像。」

今日賽前大谷翔平進行傳接球練習，本來預計25日要進行牛棚投球，後來改為投30公尺的強力傳球，並在縮短到大約20公尺後，投出更高強度的球，同時在捕手站立接球情況下，投了二縫線速球與指叉球，逐步推進復健進度。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）提到，還不清楚大谷翔平沒進行牛棚練投的具體原因，但確定27日會進行牛棚投球，這是大谷啟動投手復歸計劃以來，第7次牛棚練投。

關鍵字： MLB棒球

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