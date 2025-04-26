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徐若熙5局8K無失分白搭　味全1比4遭兄弟逆轉

▲▼詹子賢。（圖／記者李毓康攝）
▲詹子賢。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍26日在台北大巨蛋交手中信兄弟，味全派出徐若熙掛帥先發，對上中信黃博多（Humberto Castellanos），本場中信第7局詹子賢轟出超前2分砲，終場4比1擊敗味全，戰績重新回到首位。

味全第3局率先得分，劉基鴻擊出投手前內野安打，曾聖安獲得四壞球，劉俊緯補上中外野安打，打下全場第1分。

徐若熙先發5局後退場，用了69球，50個好球，僅被擊出1支安打，送出8次三振，1次四壞球，無失分，最快球速155公里，由於隊友砸鍋，與勝投無緣。

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第6局中信把握味全換投鑀龍（Aaron Leasher），林書逸突襲短打形成內野安打，宋晟睿擊出左外野二壘打，許基宏獲得四壞球，滿壘狀況下，江坤宇選到四壞球，中信擠回追平分。

中信第7局持續搶攻，林書逸擊出左外野安打，詹子賢敲出左外野2分打點全壘打，第8局中信再添1分，最後以3分差勝出。

黃博多先發6.1局，用了98球，62個好球，被擊出7支安打，投出4次三振，2次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，開季先發4連勝，鑀龍中繼2局，丟掉3分自責分，吞下本季首敗。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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