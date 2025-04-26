徐若熙有「大聯盟」能力　王建民讚賞「投球協調性」



▲中信兄弟投手教練王建民。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍24歲本土王牌投手徐若熙受到美國職棒與日本職棒球探關注，最快明年就有機會旅外發展，旅美前輩中信兄弟投手教練王建民評估有大聯盟的能力。

今年在世界棒球經典賽資格賽帶過徐若熙，王建民觀察，「徐若熙的好勝心很強，在場上的鬥志，不管怎麼樣，想要幫助球隊，贏下每場比賽，無論未來去美國或是日本發展，對他都會滿有幫助的。」

徐若熙身高180公分，身材條件算是中等，王建民認為，「其實也還好，身材高稍微吃香一點，但他投球協調性，也是他的優勢，一定是有大聯盟的能力，看要怎麼多做一些功課，去跟打者周旋。」

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王建民以自身旅外經驗為例，「那時候來找我的日本球隊比較少，美國球隊比較多，所以才會選擇去美國，加上那時候陳金鋒學長先去美國，還有郭泓志與曹錦輝也去美國，也有被他們影響到。」

王建民透露，「其實旅外之前，一開始也沒有太多球探，是因為四國五強邀請賽被注意到，有球探在看，多少都有壓力。」

此外，王建民也說，「徐若熙算是這幾年看過最好的本土投手，記得他在高中參加NIKE訓練營，就對他有印象，個性算是比較內斂，其實他跟古林睿煬的質都差不多，也都是很好的投手。」

昨天中信洋投德保拉（Jose De Paula）僅投4局退場，也是本季單場最短，總計98球，62個好球，被敲出8支安打，投出3次三振，1次四壞球，1次觸身球，丟掉3分自責分，吞下本季第2敗。

今天德保拉下二軍，王建民認為，「昨天他表現還OK，只是用球數多一點，對方打者滿積極攻擊，今天下二軍是正常輪值，有一些讓他去思考一下，看怎麼跟打者對戰，開季先發投手都表現不錯，減輕牛棚使用頻率。」