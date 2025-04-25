大巨蛋登板超強沒輸過　艾璞樂：喜歡這邊投手丘

記者陳立勳／台北報導

味全龍25日8比0完封中信兄弟，味全洋投艾璞樂（Tyler Eppler）繳出8局無失分，在台北大巨蛋出賽成績格外優異，賽後艾璞樂笑說，「喜歡這邊的投手丘。」



▲艾璞樂。（圖／味全龍隊提供）

上禮拜艾璞樂在高雄澄清湖球場面對台鋼雄鷹，先發5局丟掉4分自責分，吞敗，但今日發8局用了105球，67個好球，被敲出6支安打，投出5次三振，1次觸身球，無失分，拿到本季第2勝，獲選單場最有價值球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這兩場先發差別，艾璞樂坦言，「棒球比賽就是這樣，上一場熱身的時候，感覺跟今天一樣都很好，但前一場一直失投，今天很開心能投到想要的位置，不斷去調整動作，去調整感覺，找到要的位置。」

艾璞樂提到，「通常直球好，就沒有問題，但前一場就投不到想要的位置。」

生涯在台北大巨蛋4場，戰績3勝0敗，防禦率0.31，艾璞樂笑說，「可能要在大巨蛋多打一點比賽，喜歡這邊的投手丘，大巨蛋球迷很多，看到這麼多球迷支持，想要表現給球迷看。」

另外，8局下在2人出局後，投手教練黃亦志上前喊暫停，艾璞樂表示，「只是給我一點喘息，因為前一局球隊得了5分，所以是長局數，也是擔心我的狀況，讓我的專注力回來。」