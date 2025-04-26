徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合



▲葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍24歲王牌投手徐若熙最快明年挑戰旅外，包括美國職棒與日本職棒至少有10到20隊都持續密切關注，味全總教練葉君璋認為，「美職或是日職都適合。」

徐若熙這幾年在中華職棒投出身手 據了解，美、日職棒上看20支球隊在觀察，關注度比今年加盟日職火腿隊的古林睿煬還要高，美職費城費城人隊則是率先表態有意網羅，場邊時常看到費城人隊球探王金勇來看徐若熙比賽。

眾多球隊關注徐若熙，並不是什麼新聞，除了費城人隊，據了解，美職洛杉磯道奇隊、紐約大都會隊、底特律老虎隊以及運動家隊，日職則有軟銀隊、西武隊、火腿等隊，都在競爭行列，有日職球隊知道徐若熙的等級較高，擔心會搶不到。

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今年徐若熙受到關注一定特別高，葉君璋表示，「我的想法只會一直把他抓回來，做好他應該做的事，這是我們唯一可以做的，盡量把他拉回來，不要受到影響。」另外，他提到，帶著徐若熙這種選手，他們壓力也蠻大的，一定要有培養計劃，畢竟台灣好不容易有這種投手。

不過葉君璋強調，「重點還是他自己的表現，接下來應該做的事要確實做好。真的有機會出國，那也只是開始，不是最後結果。」

葉君璋表示，「以國際賽來看，心臟是夠強的，這是個人的特質，室有能力的，怎麼樣保持穩定，我們對他是有規劃，出去之後能不能做得更好，這也很重要。」

葉君璋表示，「畢竟是要談，看國外球隊給他的計劃是什麼，這才是最重要，去美國或日本，跟條件有關係，無論美國或是日本都適合，控制能力不錯，球種也很好，有很多不同的球，在兩個地方都會有機會。」

今年只要徐若熙的出賽，都會有球探來看，這幾乎是跟山本由伸、佐佐木朗希過去在日職比賽差不多的氣氛，龍隊總教練葉君璋說：「台灣棒球何時會變好？如果坐著一堆球探來看，那就成功了。」

葉君璋認為，「他在大聯盟也可以生存，因為他的控球好，唯一擔心是「心態」，有時候比較容易放棄，這是比較擔心的地方。

葉君璋表示，「有很多好的投手，像是郭泰源、馬丁尼茲（Pedro Martinez）以及山本由伸，身材也沒有特別高大，是有上大聯盟的機會，就看是去什麼球隊。」

另外，葉君璋也說，「徐若熙的投球很有魅力，而且他的投球型熊，不管先發、中繼、救援都可以。」