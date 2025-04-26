徐若熙只投69球退場　強調身體沒事「自責投太閃」



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍26日1比4輸給中信兄弟，味全王牌投手徐若熙先發5局無失分，但只投69球退場，讓人擔心是不是身體有狀況，賽後徐若熙親自說明。

今日徐若熙先發5局後退場，用了69球，50個好球，僅被擊出1支安打，送出8次三振，1次四壞球，無失分，最快球速155公里，由於隊友砸鍋，無緣拿到下勝投。

被問到只投5局，比賽中間一度防護員上前詢問狀況，徐若熙表示，「其實都沒有什麼狀況，可能好壞球落差比較大，所以教練請防護員上來看一下。」

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徐若熙坦言，「第5局想要丟邊邊角角的球，裁判也都沒有撿，心情是不會被影響，是自己丟得太閃，太想要投得完美，打者都不打，就是一直壞球，那一局用球數比較多。」

第6局被換下場，徐若熙直言，「當然會覺得第5局投完才69球，還是可以投，教練有教練的算盤，照著教練安排去走。」

徐若熙強調，「身體狀況都還不錯，沒有特別好，或是怎麼樣，就是積極攻擊好球帶，三振數是順其自然。」

場邊有不少球探觀戰，徐若熙表示，「自己沒有想那麼多，還是要把每場比賽品質投好，才有可能被看到，其他事情都是交給經紀人，就算知道球探來看，也不會有壓力，現在就是把每場球投好。」