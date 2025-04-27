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職棒應援曲先驅開球　統一獅歌曲串燒嗨翻球場

▲統一獅隊邀請職棒應援曲先驅吳坤龍開球。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊邀請職棒應援曲先驅吳坤龍開球。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅4月最後一檔主題日南人祭進入尾聲，不少球迷上午就抵達球場，商品部外早已大排長龍，今天更特別邀請統一獅應援曲錄製團隊，同為高雄樂團的Time_Music_Team擔任賽前表演嘉賓，而職棒應援曲創作者吳坤龍，受邀擔任開球來賓。

Time_Music_Team這次表演帶來主題曲和嗆司曲串燒，不少球迷會跟著應援曲跳舞，表演結束後熱烈鼓掌尖叫。

Time_Music_Team為統一獅應援曲「獻聲」已十年，主唱永昌說：「上次來台南球場唱歌是兩年前，那時候還只能在觀眾席的控台唱，當時就許願希望下次來可以到應援舞台演出，再到球場中央，沒想到這次就可以直接在球場中央表演。」

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Time_Music_Team作為高雄樂團，此次有機會參與南人祭，不論統一獅或台鋼雄鷹球迷都將齊聚一堂，永昌表示對於這次的表演，他既興奮又緊張，「我們也見識過球迷的瘋狂，擔心表演時如果唱錯，球迷會反應不好，不過很期待跟大家一起瘋狂，也希望能將南部熱情帶給大家。」他也感謝球團邀約，讓他們有機會站上球場表演。

永昌表示，獻唱許多首統一獅應援曲，每一首他都十分喜歡，「在音域部分，沒有特別困難的歌曲，不過有些嗆司曲節奏比較快，呼吸會比較急促，唱完都會有點喘。」

吳坤龍受邀作為開球來賓，上場投球前，雙方應援團更為他喊口號加油。他說：「接到邀約時，真的受寵若驚，大概是我從事職棒作曲這麼久第一次來，我應該算是統一獅和台鋼雄鷹中間的交集者，兩隊都有我製作的應援曲，他們說會幫我開球應援，這讓我很感動。」

吳坤龍更說：「大約在職棒９年，統一獅先找我製作一些球場播放的局間輕音樂，之後才慢慢接觸這個圈子，統一獅是我製作職棒應援曲的啟蒙。」

統一獅應援曲「制霸天下」是出自吳坤龍手中，近年加入口號「AAOA」，讓球迷更有記憶點，吳坤龍表示，本身是做音樂的，無法設計口號，如何互動需要看應援團長帶動方式，雙方是相輔相成的，因為口號的加入，加強球迷和應援間的互動，讓這首歌發揮更大的價值。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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