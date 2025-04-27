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赴美學到「控制身體」　陳琥開季無失分破功：不好就忘了

▲▼2024中職台灣大賽G2，陳琥。（圖／記者李毓康攝）
▲陳琥。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟投手陳琥開季前6場無失分，前天中繼登板，丟掉本季第1分，去年季後前往美國訓練，陳琥表示，「學到控制自己身體。」

開季前6場陳琥表現穩定，都沒有丟分，直到前天中繼出賽，面對味全龍0.2局，被敲出3支安打，失掉1分自責分，目前防禦率1.42。

談到前天開季無失分破功，陳琥表示，「不好的就忘了，還會跟捕手討論配球策略，還有打者的特性。」

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陳琥認為，「狀況都還不錯，維持得還可以，就是積極搶好球。」

去年季後跟著投手教練王建民等人，一起前往美國亞歷桑納PMR Performance訓練中心，以體能與重訓調整為主，提升身體素質。

對於去年美國訓練經驗，陳琥透露，「去美國主要練重量訓練與體能，學習怎麼發力，控制自己身體，控制身體滿重要，身體對投球穩定性有很大影響。」

同時陳琥也提到，「在美國訓練很緊湊，課表排出來，在時間內做完，感覺就就很忙，訓練效率還不錯，有機會還想再去。」

本季單場最快球速維持在145公里到150公里之間，陳琥表示，「可能剛開始，休季到現在，能量儲存得還不錯，接下來就是持續去做訓練。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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