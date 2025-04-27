陳志杰球速飆回150　葉總安排任務：很快有機會上一軍



▲陳志杰。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍投手陳志杰這禮拜在官辦熱身賽亮相，飆到146公里，相較前幾年有著大幅進步，近期在二軍出賽，球隊測到150公里，味全總教練葉君璋認為，「應該很快就有機會上一軍。」

陳志杰曾在2021年季中新人選秀會獲得中信兄弟隊第二指名，過去是U18世界盃青棒賽冠軍班底，但進入職棒之後，沒有太多表現，一軍沒有留下出賽成績，生涯二軍累積12場出賽，防禦率12.46。

過去最快球速可達153公里，去年陳志杰球速一度在二軍掉到只剩下128公里，季後沒被中信續約，今年轉戰味全，尋求重起機會。

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陳志杰本週隨隊一軍，葉君璋表示，「他已經隨隊一個禮拜，只要在台北主場，帶一到兩個投手隨隊觀察，會選擇有機會上一軍的選手，輪流拉人上來，至於剛進來的球員，就會先在二軍。」

葉君璋表示，「目前陳志杰比如直球、曲球、變速球，都已經滿順暢，球威也都有，接下來怎麼樣同時運用在一場比賽，可以順暢運用，這是現在的任務。」

同時葉君璋提到，「過去陳志杰因為球速的關係，現在沒有什麼問題，但是維持也很難講，不用每顆球都150公里，均速能夠保持住比較重要。」

至於陳志杰何時有機會上一軍，葉君璋則說，「大概再2到3場確認一下，應該很快就有機會上一軍。」