票房本季第二高　劉基鴻助味全2比1力克兄弟



▲劉基鴻敲出勝利打點。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍27日在台北大巨蛋交手中信兄弟，雙方皆由洋投先發，味全左投龍聖（Zac Lowther）對上中信羅戈（Nivaldo Rodriguez），此役雙方形成投手戰，味全第7局劉基鴻敲出關鍵超前安打，幫助球隊2比1力克中信。

中信第1局率先得分，宋晟睿擊出左外野安打，並且成功盜上二壘，後面許基宏補上右外野安打，打下全場第1分。

3局下味全打破鴨蛋，陳子豪選到四壞球，李凱威敲出右外野二壘打，攻上二、三壘，接著劉基鴻打出游擊滾地球刺殺，陳子豪回到本壘得分，把比數扳平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅戈投完5局退場，用了91球，54個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，5次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗。

龍聖完成6局，總計112球，72個好球，被敲出4支安打，送出6次三振，4次四壞球，失掉1分自責分，同樣無關勝敗。

7局下，中信換投陳琥，曾聖安選到四壞球，2人出局之後，李凱威、劉基鴻連續安打，打回超前分，最後味全1分差勝出。

此外，今日吸引31889人進場，超越4月19日富邦悍將與中信兄弟的31577人，成為本季第二高，僅次於開幕戰的中信兄弟與統一7-ELEVEn獅開幕戰4萬人。