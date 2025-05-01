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王維中努力修正下週回輪值　葉總幫徐若熙調整：內容好比較重要

▲味全龍隊投手王維中。（圖／味全龍隊提供）
▲王維中。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／天母報導

味全龍左投王維中4月23日被降下二軍，本週在二軍出賽，繳出7局無失分好投，味全總教練葉君璋透露，預計下禮拜回歸先發輪值。

王維中4月6日面對富邦悍將，先發5局用了82球，54個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，2次四壞球，無失分，順利拿到本季首勝，獲得單場最有價值球員。

但4月22日王維中重返一軍登板，同樣交手富邦，但僅僅先發4.2局，用了81球，42個好球，被擊出3支安打，包括范國宸一發3分砲，有1次三振，但有5次四壞球，丟掉4分自責分。

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王維中4月29日在二軍先發，面對台鋼雄鷹，總計7局用了83球，55個好球，被擊出2支安打，有1次三振，1次四壞球，無失分，最後無關勝敗。

談到王維中近況，葉君璋表示，「他在二軍投得滿不錯，看起來內容是好，但他應該還沒有很滿意，他很努力在做一些修正，希望下一次先發，會有更好的表現，回一軍時間應該也快了，這段時間調整到最好，預計下禮拜回到先發輪值。」

另外，今天賽前葉君璋持續幫週六先發的徐若熙調整，葉君璋提到，「他知道自己的習慣，要慢慢提醒自己，一些容易犯的問題，前一場抽筋是賽前就抽筋，不過這個都還好，禮拜六正常先發，主要是內容，內容好比較重要。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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