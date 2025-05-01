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餅總看布雷克投味全「辛苦」　蘇智傑近期有望回一軍

▲統一獅先發投手布雷克。（圖／記者林敬旻攝）
▲布雷克。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）昨天面對味全龍，先發4局丟6分，開季似乎投味全不太順利，統一總教練林岳平認為，「味全打線跟過去不一樣。」

昨日布雷克先發4局，用了71球，47個好球，被擊出8支安打，包括2發全壘打，投出2次三振，1次四壞球，失6分，5分自責分，吞下本季第3敗。

生涯布雷克遭遇味全頗有心得，投了25場，防禦率2.64，去年2場交手，防禦率0.75，但今年開季2次對戰，防禦率高達8.68。

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觀察布雷克開季前2場對味全，林岳平認為，「昨天是對方打擊掌握得很好，今年味全打線跟過去不一樣，更完整，所以投手更不好投，多了陳子豪與朱育賢，攻擊串連會改變型態。」

林岳平提到，「味全整體打線提升，不是那麼好應付，如果對方能串連，布雷克投起來會比較辛苦。」

另外，開季蘇智傑打擊狀態不佳，4月9日下二軍調整，至今已經快1個月，今天在二軍開轟，林岳平表示，「希望蘇智傑在二軍準備，如果調整得順利，這禮拜後半段或是下禮拜，考慮讓他回到一軍，只要近況調整好，就會有機會，希望他在二軍有好的狀態，上一軍可以持續先發。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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