陳傑憲9局3分彈助攻統一登頂　味全中斷天母主場不敗



▲統一獅隊陳傑憲開轟。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅1日在天母球場交手味全龍，統一派出左投梅賽斯（C.C.Mercedes），對上味全伍鐸（Bryan Woodall）， 此役雙方一路糾纏，味全第8局扳平比數，9局上統一陳傑憲轟出3分彈，終場8比5贏球，味全中斷天母主場開季6連勝，統一重返戰績首位。

統一1局上先馳得點，林佳緯、邱智呈連續敲出右外野二壘打，先打下1分，後面陳鏞基補上中外野安打，再送回1分。

第3局統一持續搶攻，邱智呈擊出左外野飛球，藉由接球失誤上到二壘，陳傑憲敲出左外野二壘打，有1分打點，接著陳鏞基、林子豪連續敲安，再打下1分，4局上邱智呈適時安打，再幫統一添得1分。

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味全4局下打破鴨蛋，李凱威安打上壘，朱育賢擊出左外野二壘打，有1分打點，接著吉力吉撈．鞏冠擊出右外野安打，再送回1分，5局下味全重啟攻勢，劉基鴻高飛犧牲打，再幫球隊追回1分。

6局下，郭嚴文擊出安打上壘，林辰勳打擊時遭到頭部觸身球，直接當場倒地，所幸林辰勳後來自己站起來，並且走回休息室，改由蔣少宏代跑，後面郭天信敲出安打，有1分打點，味全只剩1分差。

8局下，1出局之後，郭嚴文擊出二壘打，張政禹擊出一壘滾地球刺殺，代跑郭嚴文的陳思仲上到三壘，統一換投陳韻文，不料發生投手犯規，味全拿到追平分。

9局上味全換投陳冠偉，解決1人次之後，被林佳緯擊出右外野二壘打，邱智呈因投手超時被判壞球，靠著四壞球保送上壘，下一棒陳傑憲掃出右外野3分打點全壘打，最後統一3分差勝出。

梅賽斯先發6局，用了94球，63個好球，被擊出9支安打，投出3次三振，1次觸身球，丟掉4分自責分，第8局球隊被追平，無緣拿到勝投。