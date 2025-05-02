運動雲

>

UniGirls結合西武鐵道拍片　穿和服體驗日本文化

▲UniGirls結合西武鐵道拍攝觀光宣傳形象影片。（圖／統一球團提供）
▲UniGirls結合西武鐵道拍攝觀光宣傳形象影片。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2016年統一7-ELEVEn獅與埼玉西武獅共同合作交流，今年邁向第10週年合作，本週4月30日及5月1日統一7-ELEVEn獅前進埼玉西武獅主場參與台日雙獅交流活動，由UniGirls、萊恩、盈盈共同出席活動。

台日雙獅合作除了職業球場上合作互動外，統一獅UniGirls也獲得西武鐵道青睞與肯定，2019年、2023年都曾結合西武鐵道介紹埼玉西武獅球場、川越一日遊、西武園遊園地、嚕嚕米主題公園等。

今年統一獅UniGirls再次獲邀共同合作，將由UniGirls 冞冞、斐棋、芮絲、Maggie、Nozomi、Chihiro六位共同拍攝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次將搭乘西武鐵道Laview列車前進西武秩父站，前進秩父神社換上日式和服體驗日本文化旅遊樂趣，透過實際體驗藉由宣傳影片拍攝，讓喜歡日本旅遊的民眾，來到東京可以搭乘西武鐵道體驗最特別的旅行行程。

統一獅UniGirls斐棋表示，「很開心這次獲得西武鐵道邀請拍攝宣傳影片，透過實際參與和旅行體驗，尤其是和其他女孩們，一起穿上和服體驗旅行，吃美食等，真的感受非常道地的日本文化，這是一次很棒的體驗，也歡迎球迷們來日本玩，也可以來體驗看看，真的很不錯。」

▲UniGirls結合西武鐵道拍攝觀光宣傳形象影片。（圖／統一球團提供）
▲UniGirls結合西武鐵道拍攝觀光宣傳形象影片。（圖／統一球團提供） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台日雙獅10週年　UniGirls、萊恩、盈盈前進西武主場

台日雙獅10週年　UniGirls、萊恩、盈盈前進西武主場

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

林昱珉確定開季3A出發　今天迎接本季初登板

林昱珉確定開季3A出發　今天迎接本季初登板

古林睿煬壓制軟銀首勝到手　王貞治讚賞：投到中段越來越好

古林睿煬壓制軟銀首勝到手　王貞治讚賞：投到中段越來越好

味全龍棒棒都是威脅　陳傑憲坦言：有很大壓迫感

味全龍棒棒都是威脅　陳傑憲坦言：有很大壓迫感

餅總點出邱智呈關鍵「超時」保送　聯訪補充恭喜古林勝投

餅總點出邱智呈關鍵「超時」保送　聯訪補充恭喜古林勝投

陳傑憲9局3分彈助攻統一登頂　味全中斷天母主場不敗

陳傑憲9局3分彈助攻統一登頂　味全中斷天母主場不敗

梅賽斯失控砸到人　林辰勳頭部觸身球緊急退場

梅賽斯失控砸到人　林辰勳頭部觸身球緊急退場

鄭浩均二軍飆153封鎖樂天　蘇智傑開轟助統一勝台鋼

鄭浩均二軍飆153封鎖樂天　蘇智傑開轟助統一勝台鋼

中職公布3、4月MVP　許基宏、鋼龍獲得票選肯定

中職公布3、4月MVP　許基宏、鋼龍獲得票選肯定

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

熱門新聞

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林為何強？伊藤大海想到朗希

2殷仔之後！古林奪勝：讓大家看見台灣

3上澤快投讓新庄驚訝！更在意古林勝投

4呀～超開心！新庄猛讚古林妙答輪值

5前田健太防禦率7.88遭DFA　大聯盟恐告終

最新新聞

1首輪淘汰贏尊重　布朗森盛讚對手

236歲快艇巴圖3火鍋締罕見全能數據

3尼克、活塞系列賽締造NBA紀錄

4NBA今年首場搶七誕生！快艇逼退金塊

5林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇敲安

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366