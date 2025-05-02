UniGirls結合西武鐵道拍片　穿和服體驗日本文化



▲UniGirls結合西武鐵道拍攝觀光宣傳形象影片。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

2016年統一7-ELEVEn獅與埼玉西武獅共同合作交流，今年邁向第10週年合作，本週4月30日及5月1日統一7-ELEVEn獅前進埼玉西武獅主場參與台日雙獅交流活動，由UniGirls、萊恩、盈盈共同出席活動。

台日雙獅合作除了職業球場上合作互動外，統一獅UniGirls也獲得西武鐵道青睞與肯定，2019年、2023年都曾結合西武鐵道介紹埼玉西武獅球場、川越一日遊、西武園遊園地、嚕嚕米主題公園等。

今年統一獅UniGirls再次獲邀共同合作，將由UniGirls 冞冞、斐棋、芮絲、Maggie、Nozomi、Chihiro六位共同拍攝。

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本次將搭乘西武鐵道Laview列車前進西武秩父站，前進秩父神社換上日式和服體驗日本文化旅遊樂趣，透過實際體驗藉由宣傳影片拍攝，讓喜歡日本旅遊的民眾，來到東京可以搭乘西武鐵道體驗最特別的旅行行程。

統一獅UniGirls斐棋表示，「很開心這次獲得西武鐵道邀請拍攝宣傳影片，透過實際參與和旅行體驗，尤其是和其他女孩們，一起穿上和服體驗旅行，吃美食等，真的感受非常道地的日本文化，這是一次很棒的體驗，也歡迎球迷們來日本玩，也可以來體驗看看，真的很不錯。」



▲UniGirls結合西武鐵道拍攝觀光宣傳形象影片。（圖／統一球團提供）