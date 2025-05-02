台日雙獅10週年　UniGirls、萊恩、盈盈前進西武主場



▲台日雙獅友好10週年。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

2016年統一7-ELEVEn獅與埼玉西武獅共同合作交流，今年邁向第10週年合作，上個月4月11到13日埼玉西武獅前進台北大巨蛋舉辦雙獅交流主題活動，本週4月30日及5月1日統一7-ELEVEn獅前進埼玉西武獅主場參與台日雙獅交流活動，由UniGirls、萊恩、盈盈共同出席活動盛會。

連續兩天統一獅出席埼玉西武獅主場活動，踏出球場的那一刻起，聚集日本及台灣球迷自發性製作歡迎布條迎接，讓本次出席活動的UniGirls、萊恩、盈盈感到十分窩心，連續兩天賽前舞台活動也特別安排UniGirls、萊恩、盈盈表演，首日由UniGirls帶來2024年UniGirls單曲首度在日本公開演出，搭配清新活潑的UniGirls制服，吸引許多台下球迷相機拍攝。

第二天UniGirls、萊恩、盈盈也特別在場外帶動統一獅經典嗆司曲串燒帶動表演，其中統一尚勇及AAOA制霸天下，獲得台下球迷熱烈迴響，球迷也跟著音樂一起齊聲應援，彷彿就在台南主場演出，讓參與表演的UniGirls女孩們感到十分窩心。

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今年埼玉西武獅監督由西口文也擔任，2016年台日雙獅合作第一年，西口文也曾在統一獅教練團擔任客座教練，與獅隊選手、工作人員都培養過一份革命情感，今年適逢雙方合作交流10週年，能夠再次與西口文相見歡，感到特別有意意，而連續兩場雙獅交流活動，也見證埼玉西武獅力退樂天金鷲，近況西武獅拿下6連勝。

統一獅總經理蘇泰安表示，「很開心與埼玉西武獅交流邁向第10年，每一年的合作交流都讓球隊收穫許多，無論在各方面埼玉西武獅一直是我們學習的對象，這些年也曾經經歷過全球疫情的影響，但沒有中斷彼此互相交流，而是讓我們更珍惜每一次的合作，感謝西武集團對於彼此合作的支持，讓這份友誼能夠長存，期待埼玉西武獅今年的戰績能持續穩定，更期待能夠拿下日本一重返榮耀，在雙方合作10週年，如果彼此都能拿下冠軍，那將是非常有意義的一年。」



▲台日雙獅友好10週年。（圖／統一球團提供）