味全龍棒棒都是威脅　陳傑憲坦言：有很大壓迫感



▲陳傑憲開轟。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅1日在天母球場8比5打敗地主味全龍，統一隊長陳傑憲第9局轟出致勝3分砲，幫助球隊重新回到首位，賽後陳傑憲坦言，「對方給予很大壓迫感。」

今日陳傑憲因為昨天自打球關係，改擔任指定打擊，5打數敲出2支安打，包括第9局從味全守護神陳冠偉手中轟出致勝3分砲，獲選單場最有價值球員

談到第9局的3分砲，陳傑憲表示，「那個打席觀察到今天陳冠偉在投，指叉球沒有那麼好，畢竟指叉球是他的武器，控球沒有那麼好，上去打想法是不要雙殺，球隊都還有機會。」

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陳傑憲坦言，「設定就是打直球，想要把球打到外野，不想打滾地球，如果雙殺攻勢可能就沒有了，所以策略很明確，打出那支全壘打，相信是投手失投，畢竟對方球威還是有，剛好投到比較甜的位置，也有掌握到。」

今日統一前半段就領先，但一路被味全追趕，甚至到第8局追平，陳傑憲認為，「滿開心一開始球隊蠻順的，但中半段沒有得分，對方給我們很大壓迫感，很開心適時跳出來幫助球隊，沒有前面的人上壘，也沒有這支全壘打，感謝隊友的堅持。」

目前統一排名戰績首位，但與味全只有半場勝差，陳傑憲直言，「味全的陣容每一棒都滿有威脅性，讓我們在守備的時候，感覺很壓迫，畢竟陣容很完整，補了陳子豪與朱育賢，原本選手也很厲害，這支球隊相當具有威脅性，很開心我們都有咬住，只要一個Miss，對方就會追上來，無論投手、打擊、守備都是滿堅強的球隊。」

陳傑憲強調，「每一場比賽選手的職責就是為球隊貢獻，不管是對哪一隊，每一場都要全力以赴，戰績是跟每一隊在競爭，相信每場比賽都會保持想贏的心態去面對，其他球隊實力都很相近，一點點Miss，就是給對方機會，球隊一直以來都是很容易一次或是兩次，Miss，讓比賽陷入僵局，這是應該反省與修正的。」

另外，陳傑憲也說，「昨天自打球是打到脛骨，跑動是不會影響，但按下去確實會痛，賽前治療的時候真的很痛，很感謝教練團體恤，讓我今天擔任指定打擊，球員受傷難免，能在場上表現，一定想要上場。」