林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇先發敲安



▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，亞利桑那響尾蛇隊小聯盟體系台灣左投林昱珉，今日被分發至3A球隊雷諾王牌（Reno Aces），今天本季初登板，遭遇舊金山巨人隊3A，先發5局失2分。

今日林昱珉本季首戰，先發5局用了63球，40個好球，被敲出5支安打，包括一發全壘打，投出3次三振，沒有任何四死球，失掉2分自責分，最後無關勝敗，球隊打到延長賽10局3比2險勝。

匹茲堡海盜隊3A內野手鄭宗哲今天對上堪薩斯皇家隊3A，先發守游擊，排在第8棒，3打數擊出1支安打，被三振1次，選到1次四壞球，打擊率0.261，球隊7比2獲勝。

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底特律老虎隊3A內野手李灝宇今天先發守三壘，排在第2棒，遭遇波士頓紅襪隊3A，4打數敲出2支安打，有1次四壞球保送，打擊率0.224，球隊4比7輸球。

匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天面對克里夫蘭守護者隊2A，總計5.2局，用了85球，52個好球，被擊出4支安打，送出4次三振，1次觸身球，失4分，1分自責分，賽後防禦率2.82，球隊2比4輸球，承擔本季第2敗。

運動家隊2A投手莊陳仲敖，遭遇亞利桑那響尾蛇隊隊2A，搭配捕手林家正，首局不穩發生投手犯規，面臨得點圈失分危機，所幸力保不失，第2局到第5局讓對手12上12下，第6局續投，對首名打者投出四壞球保送，接著飆出三振。

總計莊陳仲敖先發5.1局，用了84球，56個好球，被擊出1支安打，投出7次三振，2次四壞球，無失分，防禦率降到5.47，最後無關勝敗，球隊2比0獲勝。

至於林家正先發蹲捕，擔任第9棒，3打數沒有安打，打擊率0.069。