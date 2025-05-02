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不需要每天探討古林睿煬　餅總：會有無形壓力

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）
▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／新莊報導

日本職棒火腿隊投手古林睿煬昨天對戰軟銀隊，7局失2分，送出10次三振，收下日本職棒生涯首勝，統一7-ELEVEn獅總教練林岳平認為，「不需要每天去探討他。」

昨天因比賽沒有完整關注古林睿煬整場比賽，林岳平表示，「昨天稍微有看，有看第1局，重點是第1局有看到，看完就準備比賽，比賽中有得到一些資訊，內勤人員一直有在關注，有來傳遞消息。」

林岳平認為，「第1局對方都有掌握到，用另外一個角度看他投球，很像自己在比賽，當然希望古林睿煬可以表現好，就像昨天再見雙殺，內勤人員也是在裡面吶喊，等同於他在出賽，我們也是掛念著他。」

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同時林岳平提到，「到了新環境，面對新的球隊，也許聽過這些人，實際操作也是要經歷過程才有收穫，未來轉換成生涯，當然第一次有時候不好，這是個經歷，相信昨天投完，內心會更篤定。」

林岳平也說，「看下一場球隊安排，無論在一軍或是二軍，主場或是客場，也都不重要，接到命令下一場做好準備。」

此外，林岳平強調，「古林睿煬到日本就是洋將，要用洋將去面對生涯，他出賽是全台灣會關注，有龐大的壓力，可以感受到，用台灣球迷的想法支持他，希望他可以越走越遠。」

不過林岳平提醒，「不需要每天去探討他，他的表現可以去關注，但每天探討他，會有無形的壓力，我們就是持續關心他。」

此外，古林睿煬昨天拿到日職首勝，招待原本母隊統一7-ELEVEn獅喝飲料，牆壁上字條寫著恭喜古林日職一軍首勝，感謝招待。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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