沒預期林子豪長打這麼多　餅總提醒不要調整方針



▲林子豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅2日在新莊球場4比2打敗富邦悍將，統一林子豪轟出本季第4發全壘打，賽後統一總教練林岳平表示，「長打那麼多，不是預期到的。」

今天林子豪4打數敲出1支安打，唯一安打就是第4局的陽春全壘打，成為勝利打點，同時本季第4轟，與隊友林安可和樂天桃猿林立並列全壘打榜首位。

談到林子豪今年在長打上進步，目前長打率0.550，是生涯最高，林岳平表示，「林子豪從春訓就提早修正，一些打擊上的方向，熱身賽前就有微微修正，就是看比賽去驗證。」

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林岳平認為，「因為林子豪要健康，才有辦法持久，他很多時候都是在比賽中患得患失，去調整打擊方針，今年希望他不管打好打壞，再看今年執行得好不好，目前看起來確實在攻擊端比較穩定，長打那麼多，也不是我們預期到的。」

本場統一洋投飛力獅（Felix Pena）先發6局用了102球，65個好球，被敲出7支安打，投出3次三振，沒有任何四死球保送，無失分，拿到開季先發2連勝，獲選單場最有價值球員。

評價飛力獅表現，林岳平提到，「他確實變化球與直球，讓打者揮空率滿高的，這樣製造出局數，目前看起來是相當有利。」