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林子豪開轟、飛力獅6局0失分　統一4比2擊敗富邦對戰3連勝

▲▼ 中職統一VS富邦-林子豪 。（圖／記者黃克翔攝）
▲林子豪。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅2日在新莊球場交手富邦悍將，雙方皆由洋投先發，統一飛力獅（Felix Pena）對決富邦左投魔力藍（Shawn Morimando），此役統一林子豪第4局率先開轟，加上飛力獅6局無失分，終場4比2擊敗富邦，拿下開季對戰3連勝，富邦在新莊主場4連敗。

第4局統一首名打者林子豪掃出右外野陽春全壘打，個人本季第4支，幫助球隊先馳得點。

魔力藍投完5局退場，用了97球，61個好球，被擊出5支安打，包括1支全壘打，投出3次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，吞下本季第3敗。

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統一第6局追加分數，富邦換投張瑞麟，2人出局之後，林靖凱、林岱安選到四壞球保送，陳聖平內野安打上壘，滿壘狀況下，林佳緯補上左外野適時安打，一棒送回2分，接著統一發動雙盜壘戰術成功，陳聖平奔回本壘得分，統一擴大領先，富邦第8局靠著豊暐擊出高飛犧牲打，以及高國麟的適時安打，單局攻下2分，但後續反攻無力，仍以2分差輸球。

飛力獅先發6局，用了102球，65個好球，被敲出7支安打，投出3次三振，沒有任何四死球保送，無失分，拿到開季先發2連勝，獲選單場最有價值球員。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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